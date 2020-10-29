Розпорядження про поновлення доступу до е-декларацій - уже на Урядовому порталі

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт КМУ.

"Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму офіційному веб-сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання", - йдеться у документі.

Уряд також доручив агентству забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

При цьому державні органи, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити безпосередній автоматизований доступ Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких вони є. Вони також мають надати НАЗК можливість користуватися у тому числі урядовими засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами, надавати інформації, у тому числі з обмеженим доступом, за письмовими запитами Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.