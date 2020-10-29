Данілов назвав КСУ «криголамом», який нищить досягнення на шляху до євроінтеграції

Очільник РНБО Олексій Данілов вважає, що Конституційний Суд “виступає криголамом досягнень України на шляху до європейської і євроатлантичної інтеграції”.

Про це він зазначив під час позачергового засідання РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рішення Конституційного суду дають вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Конституційний Суд виступає криголамом досягнень України на шляху до європейської і євроатлантичної інтеграції, руйнуючи антикорупційне законодавство, ухвалюючи персонально вмотивоване рішення щодо антикорупційних органів”, - сказав він.

Данілов нагадав, що КС у лютому 2019 року скасував закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, унаслідок чого були закриті гучні кримінальні справи НАБУ.

За його словами, рішення КС мають катастрофічні наслідки як у внутрішньому, так і в зовнішньому політичному вимірі нашої країни.

“Виникає запитання: які зовнішні і внутрішні сили здійснюють дирегування цією ситуацією? Хто зацікавлений у послабленні влади, влади президента і згортанні європейської інтеграції?” - зазначив посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

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У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.