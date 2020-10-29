Голова КСУ купив у 2018 році майно на окупованій території – Новіков

Конституційний Суд своїм рішенням щодо скасування ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування, вийшов за межі всіх передбачених Основним законом норм.

На цьому наголосив голова НАЗК Олександр Новіков на терміновому засіданні РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“НАЗК, дійсно, проводила перевірки суддів КС, але лише вчора дізналося, чому голова КС так швидко прийняв це рішення. Тому що вчора була опублікована інформація, що він у 2018 році був на окупованій території, за законодавством країни-агресора купив майно і не вказав це в декларації. Ми навіть не знали про цей факт. Маючи це рішення, він звільняв себе від відповідальності, чим порушує фундаментальні принципи, які визначають, що суддя не може бути суддею у власній справі”, - заявив Новіков.

Крім того, за його словами, заступник голови КС Сергій Головатий, під головуванням якого судді ухвалили слухати цю справу у письмовому провадженні, також підпадав під дію ст. 366-1 ККУ через недостовірне декларування.

“Сліденко і Мойсик (судді КСУ - ред.) — у них були ознаки порушення ст. 52 Закону “Про запобігання корупції”. Вони скасували своїм рішенням власну відповідальність. Це щодо того, як Конституційний Суд вийшов за межі всіх норм, передбачених Конституцією”, - наголосив голова НАЗК.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

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Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.