Заступник голови КСУ виступив проти рішення щодо декларування

Заступник голови Конституційного суду України Сергій Головатий вважає юридично необґрунтованим висновок суду про неконституційність кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей.

Як передає Укрінформ, про це ідеться в розбіжній думці Сергія Головатого у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень закону України “Про запобігання корупції”, Кримінального кодексу України, опублікованій на сайті КСУ.

“Висновок Суду про неконституційність кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей вважаю юридично необґрунтованим”, - зазначив у розбіжній думці Головатий, який не голосував за ухвалене судом рішення.

Окрім того, він зауважив, що “наділення НАЗК окремими контрольними функціями та повноваженнями щодо всіх суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, включно з суддями системи судоустрою та суддями Конституційного Суду України, не може розглядатися як контроль “над судовою владою”".

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У серпні 2020 року до КС було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення 27 жовтня у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки знаки декларування недостовірної інформації.

Водночас у Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

28 жовтня у Конституційному Суді оприлюднили заяву суддів до Президента, Прем'єр-міністра і Голови Верховної Ради, у якій повідомили про тиск.