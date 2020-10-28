КСУ повідомляє про тиск - заява до Зеленського, Шмигаля і Разумкова

У Конституційному Суді оприлюднили заяву зборів суддів до Президента, Прем'єра і Голови Верховної Ради, у якій повідомили про тиск.

Про це інформує пресслужба суду.

"Конституційний Суд України упродовж кількох місяців перебуває під постійним тиском органів державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції України, Національного антикорупційного бюро України та деяких політиків. Незаконний вплив чиниться як на окремих суддів Конституційного Суду України так і Суд в цілому з метою зупинки його роботи, підриву авторитету та втрати суспільної довіри.

Офіційно заявляємо, що всупереч спробам окремих високопосадовців та політиків дестабілізувати роботу органу конституційної юрисдикції Конституційний Суд України у своїй роботі керуватиметься Конституцією, Законом України "Про Конституційний Суд України" та діятиме виключно в інтересах українського народу", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що "попри всі обставини та умови, у яких тривалий час доводиться працювати Конституційному Суду України, незважаючи на звинувачення в упередженості та заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та погрози щодо їх кримінального переслідування, Конституційний Суд України і надалі забезпечуватиме верховенство Конституції України та захист прав людини і громадянина".

Рішенням зборів суддів КСУ голові суду Олександру Тупицькому доручено повідомити особисто Президента України, Голову Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України про ситуацію, що склалася.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У серпні 2020 року до КС було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань", "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.

Після ухвалення даного рішення у НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у декількох суддів ознаки знаки декларування недостовірної інформації.

Водночас у Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.