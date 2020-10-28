Судді КСУ ухвалили рішення щодо «незаконного збагачення» у власних інтересах - НАЗК

Судді Конституційного Суду України ухвалили рішення щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування у власних інтересах.

Як передає Укрінформ, про це заявили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Зокрема, як йдеться в заяві, НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду - Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

«Це свідчить про наявність в Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов», - наголосили в Нацагентстві.

Так, у декларації Головатого за 2019 рік виявили 3,6 млн грн недостовірних відомостей, у декларації Завгородньої за 2018 рік - недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік - 754 тис. грн.

«Розгляд цими суддями справи ставить під питання об’єктивність рішення Конституційного Суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців», - підкреслив голова НАЗК Олександр Новіков.

Також у відомстві нагадали, що ще раніше під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного Суду Володимира Мойсика НАЗК встановило ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу - використання завідомо підробленого документа.

Крім того, НАЗК склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Мойсиком та Ігорем Сліденком.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.