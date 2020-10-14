Україна досі на самому початку боротьби з корупційними кланами - ОП

Попри те, що законодавство у сфері боротьби з корупцією було ухвалене шість року тому, Україна досі перебуває на початку боротьби з корупцією.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента

"У цей день шість років тому був ухвалений Закон "Про Національне антикорупційне бюро України". Цим рішенням тодішній парламент відкрив другий фронт захисту нашої держави – від корупції... Доводиться констатувати, що ми все ще перебуваємо на самому початку важкої боротьби з корупційними кланами", - йдеться у повідомленні.

В ОП зазначили, що розбудова антикорупційної інфраструктури роками затягувалася.

"Злочинці отримували політичне прикриття. А можливості корупціонерів ставити під сумнів діяльність антикорупційних органів прописувалися просто в законах. Саме це в підсумку й дозволило свого часу через Конституційний Суд скасувати статтю Кримінального кодексу, якою встановлювалася відповідальність за незаконне збагачення, визнавши формулювання цієї статті таким, що порушувало презумпцію невинуватості особи. Що стало фактично амністією для тисяч корумпованих посадовців і депутатів", - йдеться у повідомленні.

В ОП нагадали, що в 2019 році Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ забезпечити Національному антикорупційному бюро можливість самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами у розслідуванні корупційних злочинів. Парламент надав НАБУ так зване право на прослуховування, запрацював Вищий антикорупційний суд.

Однак, констатували в ОП, суспільство не побачило системних ефективних змін.

В ОП впевнені, що змінити нинішній стан справ може лише воля народу, і опитування, яке пропонується провести 25 жовтня - "основа нового формату нової країни".

Як повідомлялося, Президент Зеленський у вівторок, 13 жовтня, опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

14 жовтня він оприлюднив перше питання: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.