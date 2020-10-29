Ситник заявляє, що судді КСУ діяли у стані конфлікту інтересів

Рішення Коституційного Суду від 27 жовтня щодо неконституційності окремих положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу, не відповідає закону. Зокрема, судді КСУ, ухвалюючи це рішення, діяли у стані реального конфлікту інтересів.

Як передає Укрінформ, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час дискусії в рамках онлайн-презентації дослідження Transparency Ukraine "Спроможність антикорупційних інституцій".

"Це рішення абсолютно, мені здається, не відповідає ні духу, ні нормам закону. І судді, які його виносили, діяли у стані конфлікту інтересів", - зазначив Ситник.

При цьому, він висловив припущення, що подібне рішення, яке фактично блокує антикорупційну реформу, буде не останнє.

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Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року до КС було направлене подання 47 народних депутатів (переважно, з фракції ОПЗЖ) щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова йде про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань", "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції.

Також в НАЗК наголосили, що під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного Суду Володимира Мойсика було встановлено ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 ККУ, — використання завідомо підробленого документа.

Крім того, раніше НАЗК також склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.