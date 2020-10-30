Конституційний Суд, де проходить акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи, закидали димовими шашками.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

Серед присутніх активістів Микола Виговський, Роман Сініцин та інші.

До учасників заходу вийшов представник Конституційного Суду і спілкується з ними.

Активісти заявляють, що, на їх думку, усьому складу КСУ необхідно піти у відставку.

Раніше повідомлялося, що люди тримають у руках плакати із надписами “Корупційний Сходняк України”, “КСУ: скасовує декларації; Майдан (крадеться)”.

Конституційний Суд закидали димовими шашками / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Акція під Конституційним судом / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції. 28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

29 жовтня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня, близько опівночі, Національне агентство з питань запобігання корупції поновило публічний доступ до Реєстру декларацій.