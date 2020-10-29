Рішення КСУ ставить під сумнів усю систему е-декларування - ексголова суду Шевчук

Останнє рішення Конституційного Суду має непереконливу мотивацію і ставить під сумнів усю систему електронного декларування, що є неприпустимим.

Так думку висловив голова КСУ у 2018-2019 роках Станіслав Шевчук у коментарі Апострофу, передає Укрінформ.

"Мотивація суддів непереконлива. По суті, Конституційний Суд взяв на себе повноваження законодавства – визначати, наскільки це суспільно небезпечне діяння. Кримінальна відповідальність – це важливий елемент всієї системи декларування. Коли є мільйони, які не декларуються, приховуються, то практично неможливо боротися з корупцією, а НАЗК - виконувати повноцінно свої функції, визначені законом", - наголосив Шевчук.

За його словами, мотивація КСУ "дуже специфічна", це не можна назвати мотивацією як такою.

"Коли я став головою суду, основна ідея була в тому, щоб добре писати мотивацію, щоб пояснювати суспільству, які причини, які мотиви, на що посилається суд, щоб пояснити це рішення... Тут дуже незрозуміло саме тому, що суд каже про необхідність захисту судової влади, її незалежності. Я погоджуюся з тим, що це треба робити, але це зводиться в абсолют", - заявив ексголова КСУ.

Він також вважає неприпустимим, коли КСУ, вказуючи на те, щоб НАЗК не здійснювало щодо судів контрольних функцій, по суті скасовує повноваження Агентства широкого спектра для всіх державних службовців.

"Якби навіть можна було погодитися з цією мотивацією в частині судів, то КСУ мав би написати резолюцію, що повноваження НАЗК не стосуються лише судів, а на інших розповсюджуються. Для цього в практиці суду є такі формулювання: "в аспекті" або "в цьому моменті", або "відповідно". А виходить так, що Конституційний Суд обрізав повноваження НАЗК і по суті поставив під сумнів усю систему електронного декларування. Такі речі неприпустимі", - заявив Шевчук.

Крім того, за його словами, це рішення виглядає як "помста" НАЗК.

Шевчук також зауважив, що рішення Конституційного Суду неможливо скасувати, але мають бути відповідні висновки в цьому контексті: "Бо виглядає так, що руками КСУ зноситься вся антикорупційна вертикаль, починаючи з усіх цих відомих рішень, враховуючи неконституційність указу Президента про призначення Ситника".

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій.