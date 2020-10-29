Стефанчук: Питання КСУ не можна «закатати» в судову реформу
Про це він заявив під час термінового засідання Ради національної безпеки та оборони, передає кореспондент Укрінформу.
“Конституційний Суд - це не орган системи судочинства. Він з судочинством має тільки одне (спільне - ред.) - назву “суд”. І тому нам треба розуміти, що в реформу судочинства ми навряд чи можемо “закатати” реформу Конституційного Суду. Питання КС має розглядатися окремо, позаблоково, тому що це орган, який є гарантом, вищим гарантом верховенства Конституції в Україні. Це перша річ, яку ми повинні усвідомити. Я - за судову реформу, але питання КС має вирішуватися швидко і за дужками цієї судової реформи”, - сказав Стефанчук.
Говорячи про відновлення тих функцій антикорупційних органів, що були заблоковані рішенням КС, перший віцеспікер підкреслив: “Я чудово розумію, що є урядові рішення, які існують, про які говорили вже тут, але повірте мені, що НАЗК, інші органи, що потерпіли від цього рішення (КС - ред.), вони чудово розуміють, що, згідно зі ст. 19 Конституції України, всерівно, всі органи повинні діяти лише в межах, в спосіб і в порядку, передбаченому законом. Не постановами, не інструкціями, не якимись іншими (документами - ред.). Тому відновлення закону - теж важливий пріоритет даних рішень, які ми повинні приймати”.
Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.
Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.
У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.
Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.
У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.