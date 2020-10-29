Стефанчук: Питання КСУ не можна «закатати» в судову реформу

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що питання Конституційного Суду має вирішуватися окремо, за дужками судової реформи.

Про це він заявив під час термінового засідання Ради національної безпеки та оборони, передає кореспондент Укрінформу.

“Конституційний Суд - це не орган системи судочинства. Він з судочинством має тільки одне (спільне - ред.) - назву “суд”. І тому нам треба розуміти, що в реформу судочинства ми навряд чи можемо “закатати” реформу Конституційного Суду. Питання КС має розглядатися окремо, позаблоково, тому що це орган, який є гарантом, вищим гарантом верховенства Конституції в Україні. Це перша річ, яку ми повинні усвідомити. Я - за судову реформу, але питання КС має вирішуватися швидко і за дужками цієї судової реформи”, - сказав Стефанчук.

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Говорячи про відновлення тих функцій антикорупційних органів, що були заблоковані рішенням КС, перший віцеспікер підкреслив: “Я чудово розумію, що є урядові рішення, які існують, про які говорили вже тут, але повірте мені, що НАЗК, інші органи, що потерпіли від цього рішення (КС - ред.), вони чудово розуміють, що, згідно зі ст. 19 Конституції України, всерівно, всі органи повинні діяти лише в межах, в спосіб і в порядку, передбаченому законом. Не постановами, не інструкціями, не якимись іншими (документами - ред.). Тому відновлення закону - теж важливий пріоритет даних рішень, які ми повинні приймати”.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

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У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.