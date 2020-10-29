У Раді зареєстрували законопроєкт про дерадянізацію

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук разом із народними депутатами від різних фракцій зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким пропонується скасувати дію деяких нормативно-правових актів радянського періоду.

Як передає Укрінформ, про це інформує секретаріат першого заступника Голови Верховної Ради.

"Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом із народними депутатами України зареєстрував законопроєкт «Про дерадянізацію законодавства України». Проєктом закону пропонується скасувати дію деяких нормативно-правових актів радянського періоду, які «засмічують» вітчизняне законодавче поле", - йдеться у повідомленні.

За словами Стефанчука, проєктом пропонується визнати такими, що не застосовуються на території України, майже 1500 законодавчих актів органів державної влади й управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Як зазначив перший віцеспікер, підготовка законопроєкту тривала майже рік. За цей час було проаналізовано приблизно 15 000 нормативно-правових актів Союзу РСР і 7 000 актів Української РСР (Української СРР) на предмет виявлення тих, потреба в яких уже давно відпала.

"Так, абсурдним є те, що, наприклад, на 30-му році незалежності України в нас існує Житловий Кодекс УРСР (1983 року), згідно з яким ми досі втілюємо в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства. А в Кодексі законів про працю (1971 року) ми декларуємо, що працівники, які звільнені у зв’язку з обранням їх на виборні посади в комсомольських (!) організаціях, можуть мати пільги при поновленні... Чи знали ви, що станом на сьогодні немає жодних актів, якими б скасовувалася чи бодай якимось іншим чином була припинена дія чотирьох Конституцій, що діяли в радянські часи на території України? Як це не дивно, але актів, якими б вони були однозначно скасовані, ми не віднайшли", — зазначив Стефанчук.

Водночас, за словами першого заступника Голови ВР, важливі для України державотворчі акти, попри їх «радянське» походження, мусять залишитися і слугувати на благо українського народу.

Зокрема, Акт проголошення незалежності України (1991 року), Декларація про державний суверенітет України (1990 року), ратифікація Статуту ООН (1945 року), акти про передачу Кримської області до складу України (1954 року), закони, що регулюють права репресованих, переселенців, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС; осіб, нагороджених орденами та медалями, — й багато інших залишатимуться частиною законодавства України.

"Ми не пішли шляхом тотального скасування всіх актів «радянського періоду». Ми «вручну» селекційно перебрали весь масив «радянського законодавства» та запропонували прибрати тільки законодавчий непотріб, яким так щедро захаращене українське законодавство", — підкреслив Стефанчук.

Політик зазначив, що ініційований законопроєкт є першим на шляху до систематизації та подальшої дерадянізації законодавства незалежної України. Він звернувся до народних депутатів України підтримати цю ініціативу.

Крім того, перший віцеспікер парламенту закликав Кабінет Міністрів упродовж наступних 3 років долучитися до процесу відрадянщення та систематизації українського законодавства, провести довгоочікувану інкорпорацію.

Стефанчук повідомив, що за результатами опрацювання Рада готова передати уряду понад 5000 актів Союзу РСР та Української РСР, що можна, в межах компетенції Кабінету Міністрів, незабаром визнати такими, що не застосовуються на території України.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт №4284 "Про дерадянізацію законодавства України" зареєстровано 29 жовтня. Наразі його направлено на розгляд керівництву і комітету.