Труханов знову заявляє, що поверне Одесі проспект маршала Жукова

В Одесі історико-топонімічна комісія ухвалила рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.

Як повідомляє Укрінформ, про це у соцмережі Фейсбук написав міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Ми продовжуємо процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані особистим рішенням колишнього губернатора Одеської області Михаїла Саакашвілі, у рамках процесу декомунізації. Сьогодні міська історико-топонімічна комісія підтримала моє звернення і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії", - йдеться у повідомленні.

За словами Труханова, для цього є всі законні підстави. Зокрема, Георгій Жуков, на його думку, не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом.

"Те ж стосується і вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії - легендарного формування, яке захищало наше місто від окупантів у роки війни", - написав Труханов.

Як повідомлялося, Одеська міськрада 26 квітня 2017 року затвердила назви 1531 топоніму (вулиць, провулків, проспектів тощо). Зокрема депутати імплементували рішення історико-топонімічної комісії міськради про зміну назв частини вулиць, які перейменував колишній глава Одеської обладміністрації Михаїл Саакашвілі у травні 2016 року.

Цим рішенням стару назву було повернуто вулицям 25-ї Чапаєвської дивізії, Бабушкіна, Гайдара, Бєлінського, Бадаєва, Терешкової, проспекту маршала Жукова.

28 квітня Приморський районний суд Одеси скасував це рішення міськради.

29 квітня мер Одеси Геннадій Труханов своїм розпорядженням призупинив дію рішення XV сесії Одеської міської ради від 26 квітня 2017 року »Про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших географічних об'єктів, розташованих на території міста Одеси".

16 вересня 2020 року Труханов заявив, що хоче повернути проспект маршала Жукова і вулицю Чапаєвської дивізії. Труханов уточнив, що звертався до Інституту національної пам'яті з цього питання, але не сказав, яким було роз'яснення. Укрінформ розмістив копію офіційної відповіді, яку отримав Труханов. У документі йдеться про те, що присвоєння імені Георгія Жукова будь-якому об'єкту топоніміки суперечитиме чинному законодавству.