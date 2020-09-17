Кандидат у мери Одеси назвав "обманом виборців" ініціативу Труханова щодо проспекту Жукова

«Примітивним обманом виборців» назвав кандидат на пост міського голови Одеси від партії «Європейська Солідарність» Петро Обухов озвучену на вересневій сесії міськради ініціативу чинного міського голови Геннадія Труханова про повернення проспекту Небесної сотні в Одесі попередньої назви - Маршала Жукова.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненій заяві Обухова.

"Сьогодні дізнався про заяву мера Труханова про те, що проспекту Небесної сотні потрібно повернути колишню назву Маршала Жукова. На мій погляд, це просто примітивний обман виборців... Оскільки для перейменування вулиці потрібно провести громадські слухання, а потім ухвалити рішення на сесії міськради. А 45-а сесія міськради була останньою - наступна буде вже після виборів з новим складом депутатів. За соцопитуваннями бачу, що депутатів від партії Труханова стане менше. Тобто, це рішення прийняти йому буде набагато складніше. Але навіть якщо воно буде прийнято, то буде суперечити закону про декомунізацію і згодом скасовано в суді", - зазначив Обухов, який є кандидатом на пост міського голови Одеси.

За його словами, «якщо Труханов настільки переживає з приводу назви проспекту, то чому зайнявся цим тільки зараз, коли на це вже немає часу?».

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Обухов нагадав, що за радянських часів проспект іменувався то Чорноморським шосе, то проспектом Ленінської іскри, а проспектом Маршала Жукова став лише в 1995 році.

"Якби Труханоів насправді хотів зробити добро для жителів проспекту Небесної Сотні, - акцентував Обухов, - то слід було б, по-перше, прибрати парковку біля ринку «Успіх», яка тут створює пробки. По-друге, треба б зробити острівці безпеки, щоб люди не перебігали через восьмисмугову магістраль, а по краях проспекту - велодоріжки. По-третє, можна було зробити круговий виїзд з мікрорайону "Райдужний" і побудувати трансформаторні підстанції для тролейбуса. Це була б справжня турбота про городян, а не політичний піар», - говорить Обухов.

Як повідомляв Укрінформ, офіційними кандидатами в мери Одеси на місцевих виборах-2020 є шоумен Олег Філімонов, висунутий від партії "Слуга народу", директор Першого благодійного театрального фонду Наталя Делієва (від партії "Голос"), директор служби таксі «Бонд» Петро Обухов (від партії "Європейська солідарність".

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив на 45-й сесії міськради, що підписав розпорядження про організацію громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким декомунізованим вулицям Одеси попередніх назв. За його словами, перед виданням розпорядження №793 він звертався до Українського інституту національної пам'яті.

Керівник Південного відділу УІНП Сергій Гуцалюк представив Укрінформу копію офіційної відповіді голови УІНП, яка направлена Труханову.

"З приводу підтримки повернення проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі в Одесі попередніх назв Маршала Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії повідомляємо наступне. Присвоєння імені Георгія Жукова будь-якому об'єкту топоніміки буде суперечити чинному законодавству, а саме Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій". Саме зазначений закон регулює присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) суспільно-політичних і громадських діячів, захисників Вітчизни, воєначальників, діячів науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", - йдеться в документі, підписаному головою УІНП Антоном Дробовичем.

У травні 2016 року голова Одеської ОДА підписав розпорядження про перейменування низки топонімічних об'єктів у області, в тому числі проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.