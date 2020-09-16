Труханов хоче повернути Одесі проспект Маршала Жукова

Одеський міський голова Геннадій Труханов підписав розпорядження про організацію громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким декомунізованим вулицям Одеси попередніх назв.

Зокрема, Труханов ініціював на 45-й сесії міськради повернення проспекту Небесної сотні попередньої назви - Маршала Жукова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мною видано розпорядження "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одесі попередніх назв", а саме - повернення назви та вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії", - зазначив Труханов.

За словами мера, перед виданням розпорядження №793 він звертався до Українського інституту національної пам'яті.

"Для нас це питання збереження історичної пам'яті, поваги до героїчного минулого нашого міста-героя. І ми будемо добиватися справедливості", - акцентував Труханов.

Кореспондент Укрінформу поцікавився в керівника Південного відділу УІНП Сергія Гуцалюка позицією цього державного органу з приводу повернення двом декомунізованим вулицям Одеси попередніх назв. Представник інституту надав агентству копію офіційної відповіді голови УІНП, яка надіслана Труханову.

"З приводу підтримки повернення проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі в Одесі попередніх назв Маршала Жукова та 25-ї Чапаєвської дивізії повідомляємо наступне. Присвоєння імені Георгія Жукова будь-якому об’єкту топоніміки суперечитиме чинному законодавству, а саме Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій". Саме зазначений закон регулює присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) суспільно-політичних і громадських діячів, захисників Вітчизни, воєначальників, діячів науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", - йдеться у документі, підписаному головою УІНП Антоном Дробовичем.

Керівник інституту уточнив, що "частина 6 ст. 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" також забороняє називати будь-які топоніми на честь 25-ї Чапаєвської дивізії. Виняток, пов’язаний з опором та вигнанням нацистів з України, не може бути застосований у цьому випадку, оскільки передбачений лише для пам’ятників і пам’ятних знаків".

У документі також звернуто увагу мера Одеси на те, що "намагання міської влади Харкова повернути на карту міста ім’я Жукова призвело до тривалої судової тяганини. І 18 червня 2020 року суд утретє визнав незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на честь Маршала Жукова. Позиція Харківського міського голови створила конфлікт із громадськістю. Таким чином "війна перейменувань" лише спричиняє додаткове джерело напруги в регіоні довкола протиставлення одних історичних постатей чи подій іншим, чим шкодить громаді міста. Натомість конструктивнішим та більш дієвим може бути проведення чи підтримка на рівні міста заходів, спрямованих на глибокий науковий аналіз різних історичних періодів, постатей, подій, зокрема осмислення значення радянської спадщини".

Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Одеської ОДА підписав розпорядження про перейменування низки топонімічних об'єктів в області, в тому числі проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ої Чапаєвської дивізії.

19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка назви проспекту маршала Георгія Жукова. Після низки судових рішень 18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд, розглянувши позов ВО "Свобода", знову скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Григоренка на честь Жукова.