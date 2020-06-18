Проспект Жукова у Харкові: міськрада вдруге програла суд про перейменування

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у суді.

"За позовом ВО "Свобода" розглянуто рішення Харківської міськради від 26 лютого про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова. Це рішення скасовано, бо воно визнане протиправним", - повідомили у суді.

Це скасування - вже друге щодо рішення міськради відносно увічнення у Харкові пам'яті Жукова.

У Харкові активісти пікетують засідання окружного Амінсуду / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Біля будівлі суду пройшов пікет активістів патріотичних організацій міста за скасування рішення міськради про перейменування проспекту.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги низки громадян, у тому числі, депутатів Харківської міськради і Харківської обласної ради, та скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення назви Жукова.

18 грудня 2019 року мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що міська рада в судовому порядку відстоюватиме право перейменувати проспект Григоренка на честь Жукова.

Тоді ж Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Харківської міськради та зобов’язав Кабінет міністрів затвердити Єдиний національний реєстр пам'яток Другої світової війни 1939-1945 років. У харківській мерії вважають, що таке рішення дозволить, зокрема, "увічнити перемогу над нацизмом у Другій світовій війні", перейменувавши проспект Григоренка на честь сталінського маршала Жукова.

У грудні того ж року керівництво УІНП підкреслило, що назви проспекту Жукова не може бути, оскільки він "підпадає під декомунізацію". Інститут наполягатиме на персональній відповідальності усіх причетних до порушення закону.