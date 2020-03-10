Інститут нацпам’яті звернувся до СБУ через повернення проспекту Жукова

Український Інститут національної пам’яті (УІНП) звернувся до СБУ через рішення Харківської міськради щодо реабілітації Жукова, а саме - перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Жукова.

Цей факт кореспонденту Укрінформу телефоном підтвердили у приймальному відділенні УІНП.

"Інститут звернувся до СБУ з відповідною заявою, тому що рішення Харківської міськради щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова є незаконним", - зазначили у приймальному відділенні.

Інститут також звернеться з відповідними заявами до Генпрокуратури України та до Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, 28 лютого Український інститут національної пам’яті оприлюднив на своєму сайті заяву, де зазначається, що рішення Харківської міськради про перейменування порушує відповідний закон України, що прямо забороняє присвоювати імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у Комуністичній партії та вищих органах влади Радянського Союзу. Георгій Жуков підпадає під дію цієї статті, оскільки обіймав низку керівних посад в СРСР, зокрема, був міністром оборони у 1955-1957 роках і членом Президії ЦК КПРС у 1957 році.

Інститут має намір звернутися з приводу незаконності рішення Харківської міськради до правоохоронних органів та наполягатиме на персональній відповідальності усіх причетних до порушення закону.

Як зазначив тоді ж начальник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за необхідності прокуратура перевірить законність рішення сесії та при наявності порушень зможе подати позов щодо його скасування у суді.

26 лютого депутати Харківської міськради вдруге більшістю голосів перейменували проспект Петра Григоренка в Харкові на честь маршала Георгія Жукова, посилаючись на результати громадського обговорення. Перейменування обійдеться міському бюджету у 110 тис. грн.