Інститут нацпам’яті назвав "повернення" проспекту Жукова у Харкові незаконним

Український інститут національної пам'яті назвав незаконним рішення сесії Харківської міськради щодо перейменування проспекту Петра Григоренка у Харкові на честь сталінського маршала Георгія Жукова.

Про це йдеться у заяві УІНП.

"Український інститут національної пам’яті наголошує, що рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на маршала Жукова від 26 лютого 2020 року провокує війни пам’яті, ображає пам’ять про ветеранів Другої світової війни, є незаконним і не сприяє консолідації суспільства", - йдеться в заяві.

УІНП зазначили, що рішення про перейменування порушує Закон України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", який прямо забороняє присвоювати імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у Комуністичній партії та вищих органах влади Радянського Союзу. Георгій Жуков підпадає під дію цієї статті, оскільки обіймав низку керівних посад в СРСР, зокрема, був міністром оборони у 1955-1957 роках і членом Президії ЦК КПРС у 1957 році.

Інститут має намір звернутися з приводу незаконності рішення Харківської міськради до правоохоронних органів та наполягатиме на персональній відповідальності усіх причетних до порушення закону.

Як наголошується в заяві УІНП, проголосоване рішення не має нічого спільного із належним вшануванням пам’яті про Другу світову війну, адже замість поваги до учасників війни харківські можновладці займаються спекуляціями і протиставленням двох ветеранів війни - Петра Григоренка, генерал-майора Червоної армії, який водночас є всесвітньо відомим правозахисником, та маршала Червоної армії Георгія Жукова.

У заяві також оприлюднено поіменний список депутатів місцевої ради, які підтримали незаконне рішення - більше півсотні людей.

Як сказав кореспонденту Укрінформу начальник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за необхідності прокуратура перевірить законність рішення сесії щодо перейменування проспекту: "Треба вивчити матеріали на предмет порушення діючих норм закону, і при наявності порушень прокуратура зможе подати позов щодо скасування рішення сесії у суді".

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого депутати Харківської міськради вдруге більшістю голосів ухвалили рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь сталінського маршала Георгія Жукова, посилаючись на результати громадського обговорення.

19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги низки громадян, у тому числі, депутатів Харківської міськради і Харківської обласної ради, та скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення назви Жукова.

10 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив у мережі, що оскаржуватиме у касації рішення суду про заборону повернення проспекту назви Жукова.

У грудні 2019 року керівництво УІНП підкреслило, що назви проспекту Жукова не може бути, оскільки він "підпадає під декомунізацію".