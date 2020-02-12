Глава Інституту нацпам’яті хоче розповідати історію, де Жуков і Бандера без "білих коней"

Український інститут національної пам’яті в 2020 році проведе широку конференцію, присвячему постаті борцю за незалежність України полковнику УНР, керівнику ОУН Андрію Мельнику.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова УІНП Антон Дробович.

«Я особисто ініціював на цей рік наукові заходи по Мельнику, тому що я маю запитання і зауваження. Це буде складний семінар, на який прийдуть ті, хто критикує, ті, хто захищає, ті, хто дотримується центристських поглядів, тобто різні науковці – хай приїжджають і говорять. Я не збираюсь замовчувати, це дуже важлива історія», - сказав Дробович.

На його думку, необхідно говорити про цих людей, говорити про їхній внесок, показати, що вони є частиною великого процесу становлення української незалежності.

«В 1991 році вона (незалежність – ред.) не впала з неба, за неї проливали кров, про неї мріяли в екзилі, заради неї формували політичні організації, заради неї йшли на складні союзи. Хтось - на союз із Польщею, хтось – на союз із німцями, хтось сидів за океаном і робив усе можливе, щоб підсилити цю роботу. От про цю історію я хочу розповісти. Я хочу, щоб такого не було: якийсь – з одного боку – священний маршал Жуков на білому коні і з крильцями, а з іншого боку – непорочний Степан Бандера на білому коні з крильцями... Я кажу – як то, якщо ми чесно не будемо називати речі своїми іменами, то вороги України першими на це вкажуть: дивіться, вони брешуть, вони так само інструменталізують історію, як Радянський Союз. Цього ми не можемо допустити», - наголосив керівник УІНП.