Україна і Польща обговорюють спільне святкування 100-річчя Варшавської битви

Україна і Польща обговорюють питання щодо спільного святкування 100-річчя Варшавської битви.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова Інституту Національної пам’яті Антон Дробович.

«У цьому році – століття Варшавської битви, коли поляки й українці разом відбили більшовицький наступ на Варшаву. Прекрасна нагода про це розповісти. Ми будемо брати участь у заходах, присвячених вшануванню цього, вже з послом Польщі обговорювали, як це правильно зробити, тому що і поляки мало знають про це, й українці мало знають, що Марко Безручко захищав Замосцьє від наступу більшовиків, що завдяки тому, що ми консолідувалися, вони не змогли взяти Варшаву. І Польща хоча б протрималась у своїй державності до 1939-го, коли ці дві імперії – більшовицька і нацистська – готувалися до наступу», - наголосив Дробович.

У цьому зв'язку він висловився за підсилення спільних перемог і, водночас, за чесний діалог зі складних історичних питань у двосторонніх відносинах.

«Дійсно, бували випадки, коли українці – в силу того, що вони відчували той чи інший тиск з боку польської влади, – вчиняли якісь злочини, у тому числі військові, коли озброєні люди приходили і вчиняли злочини проти місцевого населення. Але ми не будемо забувати, що з польського боку теж були такі випадки, коли польські військові зі зброєю приходили і вбивали українських цивільних. Ми будемо про це чесно говорити. Ми вважаємо, це єдиний шлях, яким можна йти. Інакше ми просто опинимося в черговому гирлі брехні», - заявив керівник УІНП.

Як повідомлялося, під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Польщі 27 січня лідер Польської держави Анджей Дуда запропонував йому спільно відзначити у серпні 100-річчя Варшавської битви, коли війська Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри перемогли більшовиків.