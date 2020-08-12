У Харкові декомунізували станцію метро "Московський проспект"

Cтанцію харківського метрополітену "Московський проспект" перейменували на "Турбоатом".

Це кореспондентові Укрінформу підтвердили у пресслужбі КП "Харківський метрополітен".

"На виконання рішення міської ради від 16 жовтня 2019 року та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершені основні роботи з перейменування станції метрополітену "Московський проспект" у станцію "Турбоатом". Перейменування здійснено на шану найважливішого підприємства не тільки Харкова, а й України", - сказали у пресслужбі.

Станція "Московський проспект" була відкрита 1975 року серед семи перших станцій метро у Харкові. Спочатку вона проєктувалася як "Турбінний завод", але ще до моменту відкриття за нею закріпили назву "Московський проспект".

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Харкові у межах декомунізації були перейменовані станції метро: "Радянської армії" - на "Армійську", "Радянська" - на "Майдан Конституції", "Пролетарська" - на "Індустріальну", "Маршала Жукова" - на "Палац спорту", "Площа повстання" – на "Захисників України".

Харківський метрополітен має три лінії, експлуатаційна довжина яких сягає близько 38,1 км, і 30 станцій із трьома підземними пересідними вузлами в середмісті.

Фото: Об'єктив