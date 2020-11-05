Рада розгляне відновлення е-декларування наступного пленарного тижня – Разумков

Верховна Рада розглядатиме законопроєкт №4304 про відновлення електронного декларування та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна наступного пленарного тижня упродовж 17-20 листопада.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова ВР Дмитро Разумков під час засідання парламенту 5 листопада.

«У понеділок майже всі депутатські фракції та групи досягли єдиної позиції щодо законопроєкту №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Підписали 126 народних депутатів, якщо я не помиляюся. Але з незрозумілих для мене причин учора, після того, як був розглянутий цей документ, і була досягнута позиція, що цей документ буде розглядатися в залі сьогодні, після того, як профільний комітет його розглянув і запропонував Верховній Раді розглянути його за основу та в цілому, один із наших колег Олександр Дубінський вніс альтернативний законопроєкт №4304-1. Я не буду коментувати цю дію. Але ви знаєте, що Верховна Рада не порушує закони, ми сьогодні не можемо розглянути цей законопроєкт, тому що немає висновку комітету. Я думаю, що ми зараз скоротимо строки (для його підготовки, – ред.) і розглянемо його на наступному пленарному тижні з пакетом інших законопроєктів, які також важливі для врегулювання цієї кризи», – пояснив Разумков.

Рада проголосувала за скорочення наполовину строків підготовки у першому читанні законопроєкту №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України» та альтернативного йому №4304-1. Це рішення підтримали 292 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК на отримання від органів влади інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань.

Враховуючи правову позицію Конституційного суду, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.