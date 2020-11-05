Троє суддів КСУ відмовилися брати участь у засіданнях - джерело

Троє суддів Конституційного Суду - Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник - відмовилися брати участь у роботі суду в четвер.

Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело.

"Троє суддів - Лемак, Первомайський, Колісник - відмовилися брати участь у засіданні", - сказав співрозмовник агентства.

У четвер, 4 листопада, КС мав розглянути подання щодо конституційності закону „Про забезпечення функціонування української мови як державної“, а також подання стосовно офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції. У поданні ставилося питання, чи є обов’язковим проведення всеукраїнського референдуму як передумови для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі.

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Як повідомлялося, судді КС Первомайський, Лемак, Колісник, а також ще Сергій Головатий голосували проти рішення суду 27 жовтня, яким визнано неконституційними статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, а також окремі положення закону "Про запобігання корупції".