Рада може 6 листопада призначити двох суддів КСУ

Верховна Рада може призначити двох суддів Конституційного Суду за своєю квотою під час засідання 6 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомив кандидат на посаду судді КС Руслан Сидорович у Фейсбуці та опублікував документ-запрошення на засідання 6 листопада.

"Що ж, врешті парламент прийняв відповідальне рішення заповнити існуючі дві вакансії у Конституційному Суді України... Будучи учасником конкурсу, мені важко бути незаангажованим. Проте я є також і громадянином України, і як громадянин, безвідносно до конкретних персоналій, хочу побажати завтра українському парламенту мудрості при прийнятті рішень", - написав він.

В опублікованому документі Комітет з питань правової політики запрошує на засідання парламенту 6 кандидатів на посади суддів КС для розгляду питання щодо призначення на посаду судді Конституційного Суду.

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Як повідомлялося, Конституція передбачає, що до складу Конституційного Суду України входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Наразі у складі КСУ 15 суддів. Вакантними залишаються дві посади суддів КС за квотою Верховної Ради та одна – за квотою з’їзду суддів.