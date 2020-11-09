Представник Президента сказав, що саме може повернути довіру до КСУ

Для розв'язання конституційної кризи Верховна Рада повинна ухвалити закон, який поставить діяльність Конституційного Суду в чітке законодавче русло, а також підвищити кворум КС.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Слуга народу", представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Насамперед я схиляюся до того, що треба ухвалити закон, який поставить діяльність Конституційного Суду України в чітке законодавче русло. На сьогодні у законопроєкті, який підготовлений народним депутатом, представницею Верховної Ради в Конституційному Суді Ольгою Совгирею, мною і підписаний ще близько 80 народними депутатами, зазначається, що треба ухвалити закон, який чітко регламентуватиме діяльність Конституційного Суду", - сказав Веніславський.

Він додав, що "це перше, що треба зробити, і я думаю, що найближчим часом ми це зробимо".

Політик зазначив, що нині діяльність Конституційного Суду регламентується власним внутрішнім документом КС, який затверджений постановою Суду, що суперечить статті 19 Конституції України.

"Далі треба, звичайно, підвищити кількість голосів, необхідних для ухвалення рішення. На сьогодні рішення Конституційного Суду ухвалюються щонайменше десятьма голосами. Ми пропонуємо, щоб це було двома третинами по аналогії з парламентом. Тобто 12 суддів якщо проголосують за рішення, то воно має тоді набути юридичної чинності", - розповів Веніславський.

Крім того, представник Президента в КС наголосив, що важливо відновити антикорупційне законодавство "для того, щоб показати нашим західним партнерам і громадянам України, що Україна не звертає зі шляху боротьби з корупцією".

Водночас Веніславський зауважив, що рішення про відновлення антикорупційного законодавства також може бути скасовано КС.

"Тобто ми якраз бачимо, що судді налаштовані чітко на руйнацію антикорупційної системи. І тому довіри до цього складу Конституційного Суду України, щонайменше до тих 11 суддів, які голосували за рішення, я думаю, що вже не може бути ні в держави, ні в суспільства", - зазначив Веніславський.

Він додав: "Якщо судді, які голосували за це ганебне рішення, подадуть у відставку, тоді відбудеться еволюційне оновлення складу Конституційного Суду, ми повернемо довіру до цього органу і, я думаю, що в майбутньому вже не буде таких негативних наслідків".

Як повідомлялося, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.