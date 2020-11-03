Група суддів КСУ на чолі з Тупицьким відверто симпатизують Росії – представник Зеленського в суді

У Конституційному Суді є група суддів, які відверто симпатизують Російській Федерації, а очолює цю групу голова КСУ Олександр Тупицький.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський під час виступу з трибуни Верховної Ради 3 листопада.

"Чи випадково було обрано Конституційний Суд як інструмент реалізації чергової гібридної атаки на українську державність? Ні, не випадково. Тому що в Конституційному Суді є група суддів, які відверто симпатизують Російській Федерації. Очолює цю групу голова Конституційного Суду, який ще у 2014 році, коли Конституційний Суд України визнавав неконституційною постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення всекримського референдуму, виступав за те, що Конституційний Суд не має права давати оцінку конституційності постанови з огляду на міжнародні договори України. Ще він виступав, що Верховна Рада АР Крим діяла в якихось надзвичаних умовах і тому треба її запитати, чому саме вона таку постанову прийняла. Це окрема думка судді Конституційного Суду Тупицього до рішення КСУ від 14 квітня 2014 року", - зазначив Веніславський.

Представник Президента в КС також заявив, що прямо зараз країна-агресор Російська Федерація здійснює черговий зухвалий напад на основи української державності.

"Сьогодні об'єктом їхньої атаки стали основоположні фундаментальні цінності, які громадяни України відстоювали під час Революції Гідності. Це патріотизм, і це порядність", - наголосив Веніславський.

При цьому політик зазначив, що у відповідь на ці дії мають бути адекватні загрозі.

"Президент Зеленський запропонував вчора у прямому ефірі абсолютно правильний і на даний момент найбільш оптимальних шлях. Судді Конституційного Суду України, 11, які голосували за ганебне рішення, мають негайно подати у відставку. Цим самим вони збережуть стабільність української державності, тим самим вони збережуть Україну як незалежну суверенну державу. Якщо вони цього не зроблять, це зробить парламент, а якщо парламент цього не зробить, це може зробити вулиця", - заявив Веніславський.

Крім того, за словами представника Президента в КСУ, Російська Федерація за допомогою своїх агентів впливу в Україні, в тому числі, представлених в українському парламенті, ініціювала в Конституційному Суді Україні визнання неконституційними базових основоположних законів, які стали основою євроатлантичної інтеграції України – антикорупційних законів.

На думку Веніславського, невипадково саме ці закони стали об'єктами нападів з боку Російської Федерації через підконтрольні політичні сили в Україні.

"Тому що це основа. Основа національної свідомості, основа діяльності політичної партії "Слуга народу", яка декларує нульову толерантність до корупції", - додав Веніславський.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" та депутатської групи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

При цьому, враховуючи правову позицію Конституційного Суду, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

2 листопада перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук також закликав парламент цього тижня заповнити вакансії КС за своєю квотою.

На сьогодні в складі Конституційного Суду з 18 посад не закритими залишаються 3 вакансії : 1- від З'їзду суддів України, 2 - від Верховної Ради.