Гарантувати незалежність нового складу КСУ має комісія з відбору суддів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантувати незалежність нового складу Конституційного Суду має комісія з відбору суддів, до якої входитимуть українські та міжнародні експерти.

Про це глава держави заявив в ефірі програми «Свобода слова на ICTV», відповідаючи на запитання, як він може гарантувати, що "перезавантажений" КСУ не буде заповнений лояльними до нього особисто чи до ідеології його партії суддями, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тому я й пропонував, і ви зараз пропонували також, щоб був незалежний відбір суддів, щоб гарантували саме ті спостерігачі чи ті учасники комісії, яка буде відбирати цих суддів», - сказав Зеленський.

Він запевнив, що в нього немає бажання впливати на Конституційний Суд, бо якби це було так, «у них не було б такого рішення».

«Але все одно я не хочу мати жодної пропозиції щодо тієї чи іншої кандидатури – у мене їх немає. Я прийшов з іншого складу життя, я прийшов з бізнесу, де немає ніяких відносин із суддями. Я нікого з них не знаю, тому в мене не може бути пропозицій, я можу тільки погодити (кандидатури - ред.). Наприклад, якщо напрацювали наші професіонали разом з західними партнерами, вони показують, і я перевіряю їх, завжди, чесно кажучи, звертаюсь до правоохоронних органів, щоб вони надали мені довідку про доброчесніть цих людей – ось і все. І навіть не хочу знати їхніх прізвищ», - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.