Зеленський: Якщо не працюватиме сьогодні КСУ - це стабільність

Президент Володимир Зеленський вважає, що нині перш за все потрібно призупинити діяльність Конституційного суду, а потім напрацьовувати зміни до антикорупйійної реформи.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви кажете: фундаментально підійти до антикорупційної реформи, підготувати зміни до Конституції і в цілому зміни. Ми дуже багато говоримо про зміни. І я з вами згоден, що можна підійти до питання і хай парламентарії вирішують деякі детальні речі. Але сьогодні ми більше не можемо чекати, треба зупинити у будь-якому випадку роботу саме в тому напрямку деяких суддів Конституційного суду, у якому вони її ведуть, а потім вже, коли ми це зробимо, через той чи інший шлях, про який ми говорили, коли стабілізується ця ситуація, а я вважаю, що якщо не буде працювати Конституційний Суд сьогодні в державі, - це стабільність", - зазначив Зеленський.

Він переконаний, що треба "заморозити діяльність у тому складі, в якому зараз є Конституційний Суд", а потім вже парламентарії мають разом з Офісом Президента та громадськістю напрацьовувати антикорупційні зміни та запроваджувати їх через Верховну Раду.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.