Ряд рішень КСУ спровокували політичну кризу в Україні — Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що ряд рішень Конституційного Суду спровокували політичну кризу в Україні.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Безумовно, зараз маємо класичну політичну кризу, яка спровокована цілим рядом рішень Конституційного суду і ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп. Так, ситуація складна і вимагає жорстких і командних рішень. Втім, подібні кризи - основа всіх сучасних демократій. Вони дозволяють долати внутрішні конфлікти і вирішувати суспільні протиріччя”, - зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що Президент Володимир Зеленський “зайняв вкрай виразну і сильну позицію”, і саме він “є головним борцем із корупцією в Україні”.

“Ніяких відкатів до вчорашнього дня і непрозорих домовленостей на вищому рівні не може бути. Ніяких часткових або повних відмін тих чи інших базових законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Це принципово”, - заявив глава ОП.

Єрмак також зазначив, що “Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі” і порадив читати звернення Президента до західних еліт у статті для Financial Times.

“Україна ніколи, підкреслюю, ніколи більше не повернеться до традиційних олігархічних практик. Україна завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких ключове місце займає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції”, - написав Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Тоді ж глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.