Кроки з розслідування щодо рішення КСУ вже зроблені – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони минулого тижня обговорювалася необхідність розслідування щодо рішення Конституційного суду про неконституційність низки положень антикорупційного законодавства і робота у цьому напрямку розпочалася.

Про це він сказав у понеділок ввечері в ефірі теленакалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Так, обговорювалася ця необхідність. Ми почали працювати у цьому напрямку», - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

НАЗК заявило, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що Глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.

Крім того, 29 жовтня уряд ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в РНБО відслідковують дії певної групи осіб, спрямовані на знищення державності України.