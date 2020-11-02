Зеленський – «Слузі народу»: Ви можете вносити правки до законопроєкту по КСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо депутати не підтримують певну норму в його законопроєкті щодо перезавантаження роботи Конституційного Суду, вони зможуть внести свої правки до другого читання.

Про це глава держави сказав під час засідання фракції СН, повідомляє Укрінформ.

"Якщо про перезавантаження суду - ми повністю готові це підтримати, є питання до другої норми, її конституційності: давайте перше - якщо підтримуємо, якщо ми захищаємо людей, то давайте підтримувати, у вас завжди є два читання, будь ласка, внесіть всі правки, голосуємо у другому читанні у тому форматі, у якому це можна. Якщо я чую, що це не підходить за будь-яких підстав, значить, повірте мені, ви захищаєте той склад Конституційного Суду", - звернувся Президент до депутатів фракції.

Як повідомляє пресслужба Президента, за словами Зеленського, якщо не відновити довіру суспільства до Конституційного Суду, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу. Крім того, під загрозою опинилися безвізовий режим України з Європейським Союзом, а також підтримка з боку ЄС, НАТО, Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів.

Володимир Зеленський наголосив, що неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду.

«Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді», – сказав Президент.

Як повідомлялося, Зеленський записав аудіозвернення до депутатів з фракції "Слуга народу" із закликом об'єднатися та підтримати його пропозиції щодо відновлення справедливості та законності в країні після останніх рішень Конституційного Cуду.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.