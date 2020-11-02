Голова Держгеокадастру вважає, що КСУ не зможе зупинити земельну реформу

Передача земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність почнеться, як тільки остаточно будуть оприлюднені результати виборів місцевих рад та голів ОТГ.

Про це на пресконференції у Києві заявив голова Держгеокадасту Роман Лещенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу наголосити, що незважаючи на те, що зараз відбувається зі сторони Конституційного суду, питання щодо передачі земель громадам буде реалізовано до кінця цього року. На виконання указу Президента в найближчі дні буде розпорядження Кабміну, і Держгеокадастр в особі голови розпочне передачу земель з державної у комунальну власність… Всі землі, які в нас залишилися на балансі – мова йде про більш ніж 2 млн га земель, замість обіцяних більше 7 млн га, з того, що залишилося, ми все віддамо людям на місця. В найближчі дні будуть сформовані результати виборів і місцеві голови ОТГ будуть, як уповноважені суб’єкти, приймати відповідні землі у безпосередню власність», – заявив Лещенко.

Він нагадав, що за різними оцінками близько 5 млн га земель сільськогосподарського призначення було за різними схемами виведено з державної в приватну власність.

«Чиновницький клас, представники влади різних періодів оформляли землю, відчужували її, продавали. В нас величезні факти грабунку землі, і не тільки української землі, а й безпосередньо надр – це нафта, газ, літій, бурштин... Як тільки ми почали оприлюднювати ці факти, зразу почався процес додаткового блокування і скасування земельної реформи», - додав керівник відомства.

За його словами, фактично знищивши всю антикорупційну структуру, скасувавши земельну реформу, «суспільство не матиме можливість дізнатися, хто володіє цими землями, де, власне, ця земля знаходиться, як відчужувалася вона».

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний Суд не приступав до розгляду справи за поданнями народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні. 2 листопада пресслужба КСУ повідомила, що об’єднане подання нардепів щодо конституційності закону, який скасовує дію мораторію на продаж аграрної землі, ще не розглядалося на усних слуханнях за участю всіх залучених учасників справи.

Як повідомлялося, у 2019 році 46 народних депутатів направили подання до КС щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції.

У поданні ставилося питання, чи є обов’язковим проведення всеукраїнського референдуму як передумови для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі.

Також КС розглядає на відповідність Конституції Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" який з 1 липня 2021 року скасовує дію мораторію на продаж аграрної землі.

У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з-поміж громадян України, територіальні громади, а також держава.

4 травня 2020 року до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності цього закону та окремих положень Земельного кодексу. Це подання направили нардепи від фракції БЮТ.

15 травня до КС надійшло іще одне подання - 53-ох народних депутатів щодо конституційності так званого закону про ринок землі. Подання направили депутати із фракції ОПЗЖ Василь Німченко і Наталія Королевська.

У КС обидва "земельні" подання об'єднали в одне провадження.