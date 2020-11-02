Арахамія зі «слугами народу» прийшли в КСУ - запитати про «супертурборежим»

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія разом з деякими народними депутатами прийшли до Конституційного Суду, який 2 листопада розглядає подання щодо тлумачення норм Конституції стосовно права власності на землю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ніхто про це (засідання КСУ - ред.) не знав, це попередньо не було ніяким чином оголошено. Це має підозрілий характер. Можливо, пан Тупицький (голова КСУ Олександр Тупицький - ред.) зараз пояснить, чому це так. Можливо, через COVID-19. Тоді я вийду і вам доповім, як громадськості, що немає ніякої зради і вони в черговому режимі це розглядають. Звичайно, ми зацікавлені особи. Ви бачили, як важко було парламенту приймати закон про ринок землі. Якщо зараз просто його в якомусь кулуарному режимі "відкотять" назад, це теж неправильно", - сказав Арахамія у коментарі журналістам біля будівлі КС.

При цьому політик припустив, що КСУ може розцінити прихід народних депутатів як елемент тиску.

"Я передбачаю, що, звичайно, може, тому що ми політики, і якщо ми прийшли, то можуть в цьому розглядати якісь елементи тиску. Я підкреслюю, що ми нічого ламати - ніякі двері - не будемо", - сказав Арахамія.

Він зауважив, що депутати прийшли не тиснути на суддів, а хочуть розібратися.

"Я буду просити пана Тупицького, можливо, зробити перерву десь на 10 хвилин і пояснити, чому саме так зараз відбувається, в такому супертурборежимі, і чому все закрито і непрозоро", - заявив Арахамія.

Голова фракції "Слуги народу" також зауважив, що коли КСУ розглядав питання щодо антикорупційної реформи, представників парламенту на засідання не допустили.

Деякі народні депутати з фракції "Слуги народу" оприлюднили фото із будівлі Конституційного Суду. Зокрема, Андрій Богданець написав під фото у Фейсбуці: "В КСУ. Не допустимо скасування земельної реформи і мовного закону!"

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Судячи з фото, до КСУ прийшли також народні депутати від "СН" Мар'ян Заблоцький, Андрій Герус, Олександр Дануца.

"Наразі з колегами в Конституційному Суді. Чекаємо чи зважаться судді сьогодні на засідання. Поки зал засідань закритий", - ідеться в дописі Заблоцького.

Як повідомляв Укрінформ, у Конституційному Суді раніше заявили, що суд іще не брався до розгляду справи за поданнями народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Водночас у порядку денному на 2 листопада передбачений розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України.

У поданні ставилося питання, чи є обов’язковим проведення всеукраїнського референдуму як передумови для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі.

Також КС розглядає на відповідність Конституції Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який, серед іншого, скасовує з 1 липня 2021 року дію мораторію на продаж аграрної землі.

4 травня 2020 року до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності цього закону "та окремих положень Земельного кодексу. Це подання направили нардепи від фракції БЮТ.

15 травня до КС надійшло іще одне подання - 53 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі. Подання направили депутати із фракції ОПЗЖ Василь Німченко і Наталія Королевська.

У КС обидва "земельні" подання об'єднали в одне провадження.