Президент готовий розпустити Раду у разі політичного колапсу

Президент Володимир Зеленський готовий вдатися до розпуску Верховної Ради, якщо парламент не підтримає законопроєкт про перезавантаження Конституційного Суду і це призведе до політичного колапсу в країні.

Про це він заявив у програмі «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він розпустити парламент, якщо ВР не підтримає його законопроєкт про перезавантаження Конституційного Суду, Зеленський сказав: «Я хочу, щоб цей парламент працював на державу... Від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж буде залежати. Тому, якщо буде так, що це буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все у «слуг народу», тому що вони ішли і, чесно кажучи, вони розуміють, що ... все ж таки вони завдяки мені стали депутатами і за підтримки суспільства, голосування народу. Але вони повинні розуміти відповідальність. І якщо ми підемо врозріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом, про який сказали ви».

Раніше під час засідання фракції партії «Слуга народу» 2 листопада Президент закликав депутатів підтримати дострокове припинення повноважень чинного складу КСУ.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Глава держави 30 жовтня вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.