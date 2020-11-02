Президент заявив, що окреслив голові КСУ «червоні лінії»

Президент Володимир Зеленський заявив, що спілкувався з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким і окреслював йому "червоні лінії" для українського суспільства.

Про це глава держави сказав у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я спілкувався з Головою Конституційного Суду, якому я сказав - є червоні лінії для українського суспільства. Якщо ми не хочемо повернутись через ваші рішення на 10 років у минуле, є "червоні лінії". Це Вищий антикорупційний суд, земельна реформа,.. банківська реформа", - сказав Зеленський.

За його словами, він не спілкувався з жодним суддею КСУ, крім Тупицького.

Президент наголосив, що поважає інституцію Конституційного Суду, але має багато питань до сучасного складу КСУ. "Тому, коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про доброчесність суддів, щоб вони захищали Україну, щоб вони захищали кожного з нас, мене і всіх українців, всіх громадян, і Конституцію України, і не купували землю в Криму, після чого її ще й не декларували", - заявив Президент.

Зеленський також підкреслив, що не боїться політичної кризи, і приймаючи рішення щодо подання у Верховну Раду законопроєкту про відновлення довіри до конституційного судочинства, "робив як Президент, захищаючи державу Україна".

Як повідомлялося, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. При цьому він не відобразив інформацію про землю у своїй декларації про майно та доходи.

30 жовтня Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що не вніс в декларацію земельну ділянку в Криму, бо не знав, як це зробити у зв’язку з окупацією Росією півострова.



27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.