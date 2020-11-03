У Раді готують політичну заяву із вимогою до КСУ піти у відставку - Корнієнко

У Верховній Раді готується політична заява із вимогою до суддів Конституційного Суду подати у відставку задля перезавантаження КС.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко перед початком засідання парламенту 3 листопада.

«Зараз готується звернення до Конституційного Суду з тим, що він себе поводить, так би мовити, некоректно, і пропозиція або прохання, або вимога піти у відставку всім складом для того, щоб перезавантажити Конституцій Суд України. Така заява готується, якщо вона буде готова, то буде винесена в залу і вона буде прийматися. Я думаю, що вона буде перед цим проходити комітет, можливо, ні, я не знаю процедуру регламенту по заявах - здається, їх можна просто в залу виносити. Це буде політична заява», - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції». Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.