Раді пропонують підняти кворум в КСУ, а не розпускати увесь склад суду

Народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин пропонує парламенту підняти кворум у Конституційному Суді з 12 до 17 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку пропозицію Юрчишин озвучив з трибуни Верховної Ради на засіданні 3 листопада.

"Ми маємо діяти в межах закону. Тому наша вимога - це створити умови, в яких Конституційний Суд зможе ухвалювати рішення лише в консенсусі, піднявши кворум в КС з 12 до 17 осіб. Такий законопроєкт уже зареєстрований. Я вдячний спікеру Верховної Ради, який знайшов механізм повернення повноважень НАЗК", - зазначив депутат.

За словами Юрчишина, "саме Росія та посіпаки олігархів вимагають, щоб законодавчий орган — Верховна Рада — вийшла за межі своїх повноважень і підтримала емоційне прагнення окремих осіб в державі фактично зруйнувати конституційний склад". Зокрема, відправивши у відставку весь склад Конституційного Суду, а не лише тих, щодо кого буде доведено, що вони агенти Росії.

"Наголошую, спочатку піднімаємо кворум в Конституційному Суді, примушуємо їх працювати в межах Конституції, але законним способом. Далі виправляємо позицію по антикорупційній інфраструктурі і разом рухаємося далі в нашому євроінтеграційному напрямку. Нам треба захистити конституційний лад, і я переконаний, що Верховна Рада зможе протистояти будь-яким прагненням, зокрема і Президента, вийти за межі цих повноважень", - заявив Юрчишин.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" та депутатської групи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

При цьому, враховуючи правову позицію Конституційного Суду, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

2 листопада перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук також закликав парламент цього тижня заповнити вакансії КС за своєю квотою.

На сьогодні в складі Конституційного Суду з 18 посад не закритими залишаються 3 вакансії : 1- від З'їзду суддів України, 2 - від Верховної Ради.