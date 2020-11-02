Україна отримала сигнали про можливе скасування співпраці через рішення КСУ – Президент

Україна отримала сигнали від МВФ та інших міжнародних партнерів щодо можливого скасування співпраці через рішення Конституційного Суду щодо визнання неконституційною статтю Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Про це він сказав у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після їх ( Конституційного Суду - ред.) рішення ми отримали багато сигналів від наших західних партнерів, ми отримали сигнал від Міжнародного валютного фонду - ніякої співпраці не може бути, ніякої місії ви можете не очікуват. А я не хочу приховувати від нашого суспільства, про що йде мова - якщо не буде місії, то в нас буде і в нас є дірка у бюджеті, про яку ми всі відверто можемо говорити, через світову кризу, кризу в українській економіці, кризу пов'язану з COVID-19. Тому нам потрібна допомога наших партнерів", - сказав Зеленський.

Він додав, що аналогічні сигнали Україна отримала від Світового Банку, ЄБРР, від всіх послів "Великої сімки", які знаходяться в Україні.

Президент зауважив, що на його думку, Конституційний Суд хоче скасувати та демонтувати всю інфраструктуру антикорупційних органів нашої країни.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.