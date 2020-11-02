Україна отримала сигнали про можливе скасування співпраці через рішення КСУ – Президент
Про це він сказав у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Після їх ( Конституційного Суду - ред.) рішення ми отримали багато сигналів від наших західних партнерів, ми отримали сигнал від Міжнародного валютного фонду - ніякої співпраці не може бути, ніякої місії ви можете не очікуват. А я не хочу приховувати від нашого суспільства, про що йде мова - якщо не буде місії, то в нас буде і в нас є дірка у бюджеті, про яку ми всі відверто можемо говорити, через світову кризу, кризу в українській економіці, кризу пов'язану з COVID-19. Тому нам потрібна допомога наших партнерів", - сказав Зеленський.
Він додав, що аналогічні сигнали Україна отримала від Світового Банку, ЄБРР, від всіх послів "Великої сімки", які знаходяться в Україні.
Президент зауважив, що на його думку, Конституційний Суд хоче скасувати та демонтувати всю інфраструктуру антикорупційних органів нашої країни.
Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.
29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.