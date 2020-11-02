За рішенням КСУ стоїть «багато людей» - Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що "багато людей" стоїть за прийняттям резонансних рішень Конституційного Суду, зокрема представники певних політичних сил.

Про це він сказав у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пам'ятаємо 2019 рік, коли Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, ми потім у парламенті його відновлювали. Зараз знову, як я називаю, такий неочікуваний сюрприз, який спрямований проти держави Україна. Упевнений, що багато людей за цим стоїть, ми бачимо вже відкрито через звернення до Конституційного Суду, які це партії... Можемо відкрито говорити - уже не вибори, тому ми знаємо з вами, що це представники ОПЗЖ та "За майбутнє", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що наразі роботу КС розцінює "як ураган", і його законодавчі ініціативи передбачають боротьбу саме з ураганом, а не з наслідками.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Глава держави вніс доВерховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.