«Євросолідарність» вимагає, аби Рада допризначила суддів КСУ за своєю квотою

Фракція партії "Європейська солідарність" вимагає, аби Верховна Рада допризначила суддів Конституційного Суду України за своєю квотою, залучивши незалежних міжнародних експертів до конкурсної комісії.

Як передає Укрінформ, про це написала співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко у Фейсбуці.

"Останні дні гарячих дискусій показали, що існують шляхи вирішення конституційної кризи в правовому полі: через відновлення повноважень антикорупційних органів і відповідальності за брехню в деклараціях в законодавстві. ВР згадала, нарешті, що в своєму турборежимі забула про свій безпосередній обов’язок визначитися з 3 суддями за своєю квотою (на сьогодні в КСУ вакантними є 3 посади: 1 - від З'їзду суддів України, 2 - від Верховної Ради - ред.). "Європейська солідарність» наполягає, аби ці судді обиралися за моделлю суддів Антикорсуду (ВАКС - ред.), із залученням незалежних авторитетних міжнародних експертів до конкурсної комісії", - заявила Геращенко.

Водночас, на її думку, вимога Президента ухвалити законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», яким пропонується припинити повноваження чинного складу КС, не поверне відповідальність за декларування.

Геращенко вважає, що в такому випадку Президенту варто було б "негайно провести консультації з фахівцями-конституціоналістами і лідерами фракцій". "Бо розрулювати кризу мають Президент і ВР консолідовано, для цього не варто спілкуватися через телевізор", - написала вона.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

2 листопада перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук також закликав парламент цього тижня заповнити вакансії Конституційного Суду за своєю квотою.

На сьогодні в складі Конституційного Суду із 18 посад не закритими залишаються три.