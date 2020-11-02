Бюджетний комітет відхилив поправку про збільшення фінансування КСУ - депутат

Члени Комітету Верховної Ради з питань бюджету відхилили поправку до проєкту держбюджету-2021, яка передбачала збільшення фінансування Конституційного Суду.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам повідомив секретар Комітету ВР з питань бюджету, народний депутат від фракції "Голос" Володимир Цабаль за результатами засідання комітету.

"Щойно закінчилося засідання комітету щодо розгляду в першому читанні пропозицій до бюджету-2021. Цього разу на комітеті був кворум. Розгляд тривав не дуже довго, оскільки всі правки всіх депутатів були попередньо погоджені на робочій групі, тому на самому комітеті підіймалось всього одна правка. Це правка щодо збільшення фінансування Конституційного Суду", - поінформував депутат.

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За його словами, ця правка була попередньо погоджена, але деякими народними депутатами ця правка була ще раз піднята і одноголосно комітет проголосував за те, щоб цю правку відхилити.

"Тобто збільшення фінансування суддів Конституційного Суду відміняється", - наголосив Цабаль.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації

29 жовтня Президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним цього рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.