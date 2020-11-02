У Раді з’явився законопроєкт про відновлення антикорупційного законодавства

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України".

Як передає Укрінформ, про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, документом передбачається внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції. Зокрема, надати НАЗК право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань, мати безпосередній автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування; вести облік та оприлюднення декларацій; здійснювати їх контроль та перевірку; здійснювати моніторинг способу життя відносно суб’єктів, на яких поширюється дія закону № 1700.

При цьому, враховуючи правову позицію КСУ, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування..

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. . В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним цього рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.