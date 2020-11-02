Депутат пропонує позбавити КСУ бюджетного фінансування до його оновлення

Як передає Укрінформ, про це Янченко повідомила у Фейсбуці.

"Зареєструвала законопроєкт про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу. Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу", - написала депутат.

За її словами, 109 млн грн, які залишились невикористаними, слід направити на "соціально-корисні потреби", наприклад субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування.

Читайте також: В антикорупційному комітеті Ради прокоментували резонансне рішення КСУ

На сайті Верховної Ради наразі відсутня інформація про реєстрацію такого законопроєкту.

Згідно зі статтею 148-1 Конституції, "держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності Конституційного Суду України". У держбюджеті окремо визначаються видатки на діяльність КСУ з урахуванням пропозицій його голови.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.