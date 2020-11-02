Законопроєкт про поновлення е-декларування зареєструють до кінця дня – Разумков

До кінця дня 2 листопада у Верховній Раді буде зареєстровано законопроєкт, який передбачає поновлення дії закону щодо електронного декларування, а також статті Кримінального процесуального кодексу щодо покарання за декларування недостовірної інформації.

Про це повідомив Голова ВР Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, хотів би вас поінформувати, пройшла нарада з представниками всіх депутатських фракцій та груп. Є декілька законопроєктів вже на розгляді парламенту. Я думаю, що сьогодні до кінця дня буде зареєстрований законопроєкт, який буде поновлювати дію закону, пов'язаного з електронним декларуванням, станом на 27 жовтня 2020 року і відновлювати статтю 366 КПК. Буде надано 2 місяці на те, щоб вивчити та прийняти відповідні рішення, пов'язані з питаннями, які були порушені Конституційним Судом у своєму рішенні", - заявив спікер.

Він закликав представників усіх фракцій підтримати цей законопроєкт.

"Я впевнений, що Верховна Рада, як завжди, повинна продемонструвати свою консолідовану позицію щодо таких питань, і вважаю, що таке рішення повинно бути прийнято на цьому пленарному тижні. Для цього повинна бути єдина позиція усіх депутатських фракцій і груп у розумінні відповідальності, яка сьогодні знову стоїть перед Верховною Радою вже дев'ятого скликання", - підкреслив Разумков.

Коментуючи рішення КС щодо антикорупційного законодавства, Разумков висловив упевненість, що парламент достатньо швидко буде реагувати на виклики, які постали перед суспільством та державою, пов'язані з роботою антикорупційної вертикалі.

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"На мій погляд, це рішення призвело до достатньо серйозного конфлікту та дисбалансу, який ми спостерігаємо сьогодні в суспільстві, вертикалі антикорупційної діяльності, в системі навіть прийняття рішень щодо набуття своїх повноважень новообраними представниками місцевої влади. Я маю на увазі і призначення голів, секретарів, заступників обласних рад, органів місцевого самоврядування. Тому Верховна Рада, я впевнений, оперативно також получиться до цього процесу", - зазначив Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.