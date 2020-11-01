Зеленський - про рішення КСУ: На Хелловін чорти з політичного пекла відкривають справжні обличчя

Суддям КСУ конче потрібне збереження «касти недоторканних», а демарш Конституційного Суду — це змова частини старих еліт і олігархів проти Президента і проти країни.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у дописі у Фейсбуці.

“Я точно знаю, що демарш Конституційного Суду – це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти Президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий Президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть – на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте”, - наголосив Президент.

За його словами, Конституційний Суд протиставив себе державі та суспільству, адже сьогодні на одній шальці терезів – знищення всього того, заради чого боролися на всіх Майданах українці, на іншій шальці - повноцінна свобода, права людей і гарантії справедливості.

“Конституційний Суд, судді якого були призначені старою системою та моїми попередниками, тими самими, які завжди «руку на серце» й сорочку готові рвати за країну, вважають інакше. Всім їм конче потрібне збереження «касти недоторканних». Вони (судді) довго сиділи в засідці. Поки не почалися нарешті перевірки декларацій чиновників. Поки НАБУ вже від нашої влади не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював Вищий антикорупційний завдяки зміні влади у 2019-му. І ось тут їм усім стало страшно. Дуже”, - підкреслив Зеленський, додавши, що судді знайшли формальні приводи для свого рішення і у прискореному форматі почали розглядати та скасовувати фундаментальні закони.

“Всю антикорупцію. НАБУ, якому ми дали можливості. НАЗК, яке почало прискіпливо дивитися, хто й скільки заробив і витратив. На черзі – той же Вищий антикорупційний, який саджатиме топ-крадіїв за ґрати”, - зазначив Президент.

Зеленський також наголосив, що старі еліти не хочуть платити за будь-якими рахунками та не хочуть відповідати за свої шикарні роки безконтрольного життя.

Читайте також: НАЗК відреагувало на заяву голови Венеціанської комісії щодо розпуску КСУ

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.