Зеленський - про рішення КСУ: На Хелловін чорти з політичного пекла відкривають справжні обличчя

Зеленський - про рішення КСУ: На Хелловін чорти з політичного пекла відкривають справжні обличчя

Укрінформ
Суддям КСУ конче потрібне збереження «касти недоторканних», а демарш Конституційного Суду — це змова частини старих еліт і олігархів проти Президента і проти країни.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у дописі у Фейсбуці.

“Я точно знаю, що демарш Конституційного Суду – це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти Президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий Президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть – на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте”, - наголосив Президент.

За його словами, Конституційний Суд протиставив себе державі та суспільству, адже сьогодні на одній шальці терезів – знищення всього того, заради чого боролися на всіх Майданах українці, на іншій шальці - повноцінна свобода, права людей і гарантії справедливості.

“Конституційний Суд, судді якого були призначені старою системою та моїми попередниками, тими самими, які завжди «руку на серце» й сорочку готові рвати за країну, вважають інакше. Всім їм конче потрібне збереження «касти недоторканних». Вони (судді) довго сиділи в засідці. Поки не почалися нарешті перевірки декларацій чиновників. Поки НАБУ вже від нашої влади не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював Вищий антикорупційний завдяки зміні влади у 2019-му. І ось тут їм усім стало страшно. Дуже”, - підкреслив Зеленський, додавши, що судді знайшли формальні приводи для свого рішення і у прискореному форматі почали розглядати та скасовувати фундаментальні закони.

“Всю антикорупцію. НАБУ, якому ми дали можливості. НАЗК, яке почало прискіпливо дивитися, хто й скільки заробив і витратив. На черзі – той же Вищий антикорупційний, який саджатиме топ-крадіїв за ґрати”, - зазначив Президент.

Зеленський також наголосив, що старі еліти не хочуть платити за будь-якими рахунками та не хочуть відповідати за свої шикарні роки безконтрольного життя.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.

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29 жовтня Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.

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