Сім суддів КСУ оновили дані про доходи, поки е-декларації були недоступні - ЗМІ

Майже половина членів Конституційного суду оновили інформацію про доходи, поки доступ до Реєстру е-декларацій був закритий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє hromadske з посиланням на дані Реєстру декларацій.

«29 жовтня, коли був закритий публічний доступ до Реєстру декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції, 7 з 15 суддів Конституційного суду України оновили свої дані про доходи», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зокрема повідомлення про суттєві зміни у розділі про доходи (в тому числі подарунки) 29 жовтня додали до декларації голови КСУ Олександра Тупицького. Він задекларував 181 тисячу гривень заробітної плати.

Також, за інформацією видання, суттєві зміни з'явилися в Ірини Завгородньої (понад 201 тис. грн заробітної плати); Сергія Головатого (понад 206 тис. грн); Олександра Литвинова (понад 189 тис. грн); Володимира Мойсика (понад 211 тис. грн); Віктора Колісника (понад 221 тис. грн, внесено 28 жовтня); Олега Первомайського (понад 164 тис. грн).

Читайте також: Тупицький не збирається йти у відставку

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд провів засідання в закритому режимі, на якому визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Після цього, НАЗК заявило, що судді Конституційного Суду Ірина Завгородня та Сергій Головатий мали конфлікт інтересів.

Також у НАЗК наголосили, що під час перевірки річних декларацій судді КСУ Володимира Мойсика було встановлено ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК - використання завідомо підробленого документа.

Крім того, раніше НАЗК склало адміністративні протоколи щодо неподання відомостей про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду закрило доступ до Реєстру декларацій.

Наступного дня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.

Також 29 жовтня Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.