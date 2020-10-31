КСУ почав «антикорупційний» розгляд одразу після запиту до Тупицького – глава НАЗК

КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"1 жовтня пан Тупицький отримав запит: "Дайте пояснення, у вас є довіреність у Реєстрі декларацій на операції з земельними ділянками в Криму. Чи є у вас земельні ділянки?" Сьомого числа глава Конституційного Суду йде у відпустку. А його заступник пан Головатий проводить засідання, потім закриває засідання від представника Президента, представника парламенту. І через 19 днів після закритого засідання Конституційний суд звільняє від відповідальності суддю-доповідача, голову Конституційного Суду ", - розповів Новіков.

При цьому він відкинув звинувачення, які пролунали в ефірі програми, щодо відсутності в НАЗК повноважень перевіряти суддів та загалом контролювати судову гілку влади.

"Конвенція ООН проти корупції, яка є частиною національного законодавства України, і Конституція України не виділяють судову владу в окрему касту. Є висновок Венеційської комісії в аналогічній ситуації у Вірменії. Вона сказала, що один орган може здійснювати контроль публічних службовців (іншої гілки влади, - ред.)", - наголосив Новіков.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд провів засідання в закритому режимі, на якому визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього, НАЗК заявило, що судді Конституційного Суду Ірина Завгородня та Сергій Головатий мали конфлікт інтересів.

Також у НАЗК наголосили, що під час перевірки річних декларацій судді КСУ Володимира Мойсика було встановлено ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК - використання завідомо підробленого документа.

Крім того, раніше НАЗК склало адміністративні протоколи щодо неподання відомостей про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

Фото: Офіс Президента