«Закритий» розгляд антикорупційного законодавства був порушенням Конституції — голова НАЗК

Розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це голова НАЗК Олександр Новіков заявив 28 жовтня на брифінгу, присвяченому рішенню Конституційного суду, яким скасовано низку норм законодавства щодо боротьби з корупцією.

«Розгляд в закритому режимі є прямим порушенням ст. 147 Конституції, яка вимагає, щоб діяльність КСУ ґрунтувалася на принципах гласності та верховенства права», — зазначив він.

Новіков також підкреслив, що кілька суддів КС ухвалювали рішення в умовах конфлікту інтересів.

«Ці обставини дають привід сумніватися в об’єктивності суддів у цій справі», - зазначив голова НАЗК.

Водночас він заперечив твердження про тиск на суддів КС, який начебто здійснювало НАЗК.

За словами Новікова, справи, які були відкриті щодо суддів Конституційного Суду, навіть хронологічно не збігаються в часі з розглядом конституційності окремих положень антикорупційного законодавства.

«Повні перевірки суддів Конституційного суду були розпочаті в травні, подання до КС було в серпні. По судді Мойсику перевірка про суттєві зміни в майновому стані була розпочата до подання. Тобто хронологічно не можна пов’язувати ці речі», — заявив очільник НАЗК.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У серпні 2020 року до КС було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова про електронне декларування, спецконфіскацію й оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.

Після ухвалення даного рішення у НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у декількох суддів ознаки знаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Фото: ОП