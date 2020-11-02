Планові закупівлі: у КСУ спростовують, що замовили ґрати після протестів

У Конституційному Суді спростовують інформацію, що замовили грати на вікна після протестів під судом 30 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду у Фейсбуці.

"Низка засобів масової інформації поширили повідомлення про те, що Конституційний Суд після нещодавнього протесту під його стінами замовив решітки на двері та вікна. З цього приводу повідомляємо, що вказана закупівля жодним чином не пов’язана з подіями, що мали місце 30 жовтня 2020 року. Вона була передбачена Річним планом закупівель Конституційного Суду України на 2020 рік (Протокол №4 від 29 січня 2020 року)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маркетингове дослідження та отримання цінових пропозицій від трьох постачальників тривало упродовж вересня-жовтня поточного року. Наприкінці жовтня 2020 року КС отримав найбільш економічно вигідну пропозицію від ТОВ «ТРЕЙД ТУЛС».

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Відтак, як пояснили в суді, між КС і цим підприємством було укладено договір від 30 жовтня 2020 року про надання послуг зі встановлення металевих ґрат на двері та вікна першого поверху адміністративної будівлі суду на загальну суму 48, 7 тис. грн. Термін виконання цього договору - до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на оголошення та результати тендеру, оприлюднені у системі електронних торгів Прозорро, тендер на установку ґрат на будівлі Конституційного Суду впродовж кількох годин після його оголошення виграла фірма, яка також ремонтуватиме приміщення Офісу генерального прокурора.

30 жовтня під стінами КСУ пройшла акція мітингувальників, які вимагали відставки суддів.