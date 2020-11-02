КСУ замовив ґрати на двері та вікна

Як передає Укрінформ, це витікає з оголошення та результатів тендеру, оприлюднених у системі електронних торгів Прозорро.

"Оголошення про проведення. Дата оприлюднення: 30 жовтня 2020. Укладений договір: 30 жовтня 2020", - йдеться в оголошенні.

Як випливає з тендерної документації, замовник в особі Конституційного Суду України замовив за 48,783 тис. грн металеві ґрати на двері та вікна першого поверху в будівлі за адресою Київ, вул. Жилянська, буд. 14 (місце розташування суду - ред.).

У тендері взяв участь один учасник - ТОВ "ТРЕЙД ТУЛС", який, за кілька годин після оприлюднення тендерного оголошення, виграв торги, запропонувавши визначену замовником вартість робіт.

При цьому, як витікає з відкритих даних системи Youcontrol, ТОВ "ТРЕЙД ТУЛС", має в своєму активі ще лише два виграні тендери. В них товариство взяло участь за тиждень до тендеру КСУ - 21 жовтня 2020 року. Згідно з умовами цих тендерів, "ТРЕЙД ТУЛС" за 119,399 тис. грн має здійснити поточний ремонт фасаду адміністративної будівлі Офісу генерального прокурора, за адресою: м. Київ, вул. Гусовського, 9. А також, за 280,109 тис. грн - здійснити поточний ремонт службових приміщень на 5-му поверсі адміністративної будівлі Офісу генерального прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15.

Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня під стінами КСУ пройшла акція мітингувальників, які вимагали відставки суддів Конституційного Суду України.